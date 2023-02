Roma, 1 gen. Rinunciare alla delega sul Dap? "E' perché? Perché l'opposizione vuole che se un sottosegretario ha un documento non secretato dica: 'non vi dico niente?' Com'è che si chiama questa? Democrazia, trasparenza, leale rapporto istituzionale...". Lo ha detto il sottosegretario alla Giustizia in quota Fdi, Andrea Delmastro, intercettato a pochi passi da Montecitorio.

