Anarchici: Pd a Nordio, 'Donzelli e Delmastro siano allontanati da loro ruoli'**

Roma, 1 feb. "Ieri Donzelli utilizzato un documento che non poteva essere nella sua disponibilità" con "dettagli di ascolti in carcere". Su questo "lei ha avviato immediatamente un'indagine interna perchè evidentemente si tratta di un fatto grave". Così Debora Serracchiani intervenendo per il gruppo Pd dopo l'informativa del ministro della Giustizia, Carlo Nordio, in aula alla Camera.

"O si tratta di ascolti in attività preventiva" e quindi li possono avere solo "il Dap o lei. Oppure si tratta di informazioni in ambito di indagini di polizia giudiziaria e la loro disponibilità non spetta neppure a lei ministro, ma solo al procuratore titolare dell'indagine", Donzelli "ha detto che si tratta di documento depositati al ministro della Giustizia e che possono essere richiesti da qualsiasi parlamentare. Noi riteniamo che non siano in alcun modo divulgabili e lei in qualche modo ce la ha confermato".

"Ma ci ha tolto ogni dubbio Delmastro che ieri angelicamente ha confessato di essere stato lui a rivelare" il documento a Donzelli "e ha detto che si tratta della relazione del Dap al governo. Ma la relazione del Dap è solo nella disponibilità del Dap e sua e non può essere divulgata". Quanto accaduto "ieri è di una gravità inaudita. Da questo comportamento esce indebolita la lotta alla mafia e al terrorismo eversivo, la sicurezza nazionale e si è interferito in indagini delicate. Basterebbe questo -sottolinea Serracchiani- per allontanare dai ruoli che ricoprono Donzelli e Delmastro".

