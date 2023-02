Anarchici: Schlein, 'destra manganella opposizione con metodi squadristi, grave'**

Roma, 3 feb "Quello che sta accadendo è di una gravità istituzionale inaudita. Un sottosegretario che rivela informazioni sensibili, per stessa ammissione del ministro Nordio, per essere utilizzate da un esponente della maggioranza per manganellare l'opposizione. Sono metodi squadristi a cui ci opporremo rivendicando le prerogative dell'opposizione". Lo ha detto Elly Schlein a radio Immagina aggiungendo: "Delmastro e Donzelli si devono dimettere ed è surreale che la Meloni non si è espressa in questa direzione".

