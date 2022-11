“Aumentano gli infortuni da padel: con il protocollo Safe Padel® giochiamo in sicurezza”

(Latina, 28 novembre 2022) - Questa innovativa metodologia ideata dal preparatore atletico di Latina aiuta a prevenire e limitare i rischi di potenziali danni e traumi ad articolazioni e muscolatura.

Latina, 28 novembre 2022. In Italia è scoppiata la passione per il padel, lo sport nato in Messico negli anni '70 che ha fatto la sua fortuna in Spagna, paese che l'ha poi esportato in tutto il mondo. Da noi sta riscuotendo grande successo, tanto che negli ultimi due anni si è registrato un incremento esponenziale di strutture dove praticarlo e il numero dei giocatori è aumentato raggiungendo un milione e mezzo di persone. Con la grande diffusione del padel sono aumentati anche i rischi e gli infortuni ad esso legati.

«Il padel è uno sport vero e proprio, sebbene molti appassionati lo considerino ancora alla stregua di un passatempo, magari da svolgere nei ritagli di tempo o dopo le ore di lavoro.

Tuttavia, proprio come tutte le attività sportive, nasconde pericoli e potenziali rischi: gli infortuni per chi lo pratica sono molto frequenti e quindi non bisogna sottovalutare o trascurare gli effetti che questo sport può avere sul corpo», spiega Angelo Pelagalli, preparatore atletico di Latina.

Pelagalli, che ha praticato tennis per anni e da qualche tempo si è approcciato al padel, proprio in virtù della sua lunga esperienza da sportivo e da coach ha ideato una metodologia innovativa chiamata Safe Padel® con lo scopo specifico di prevenire il rischio di spiacevoli incidenti sul campo.

«Ho sempre posto la massima attenzione agli infortuni che possono capitare facendo attività fisica e quando mi sono avvicinato al padel ho compreso subito le criticità e i rischi che si possono correre se non si è sufficientemente allenati o se si tralasciano le basilari regole di riscaldamento pre-partita. Dopo un attento studio delle dinamiche, del tipo di movimenti eseguiti durante il match e delle parti del corpo maggiormente sollecitate ho deciso di creare un protocollo di esercizi e di allenamenti specifici per rinforzare la muscolatura, le articolazioni e i legamenti che più di tutti vengono sovraccaricati».

Infatti, i pericoli sono sempre più numerosi: il giocatore di padel può essere soggetto all'epicondilite, comunemente detta “Gomito del tennista”, a lesioni e microtraumi delle articolazioni degli arti superiori, come polso o spalla, provocati dalle ripetute sollecitazioni della racchetta, e a contusioni e lesioni ai legamenti delle ginocchia e delle caviglie causate dagli scatti e dai cambi di direzione continui sul campo. Da queste premesse è evidente quanto sia fondamentale per chi si accosta a questo sport affidarsi a un preparatore atletico esperto.

«Il protocollo Safe Padel® ha l'obiettivo di limitare proprio questi pericoli – spiega Pelagalli.

Si tratta di un vero e proprio percorso che guida la persona lungo l'allenamento e gli esercizi di riscaldamento più adatti per non farsi male sul campo. Infatti, oltre a illustrare i pericoli che si possono correre, accrescendo la consapevolezza del giocatore, stilo anche una scheda per la preparazione specifica delle parti del corpo più sollecitate, in base all'età, alla forma fisica e agli obiettivi della persona. Questa analisi preliminare aiuta a pianificare i tempi e i modi e delineare un cammino da fare insieme per giocare in piena sicurezza. Una volta impostato il lavoro sono previste verifiche periodiche per controllare che gli esercizi vengano eseguiti in maniera corretta e feedback continui da parte dei clienti».

La consulenza di Pelagalli abbraccia tanti settori del padel e non si esaurisce nei corsi, ma si estende al consiglio dei dispositivi migliori per giocare in scioltezza: in base al giocatore e alla sua struttura fisica il coach suggerisce il modello di pala, la racchetta da padel si chiama così, più adatto per lui, e tutti quei dispositivi che assorbono le sollecitazioni dell'attrezzo.

Pelagalli opera con i clienti in presenza e online per soddisfare anche le esigenze dei giocatori in tutta Italia. Grazie a un comodo sito che introduce al protocollo Safe Padel® chi è interessato può compilare un form o attivare il pulsantino di whatsapp per un contatto immediato.

