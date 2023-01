Roma, 11 gen. L'ex presidente del Brasile Jair ''Bolsonaro non ha chiesto la cittadinanza italiana''. Lo ha confermato il ministro degli Esteri Antonio Tajani intervenendo a Radio Capital, affermando invece che ''altri familiari lo hanno chiesto in base allo ius sanguinis'' e sottolineando che deciderà la legge che prevede di concedere la cittadinanza per coloro che ne hanno i requisiti.

