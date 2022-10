Helsinki, 27 ott. - La Roma supera 2-1 l'Hjk Helsinki in un match valido per il gruppo C di Europa League, disputato all'Helsinki Football Stadium. Giallorossi a segno con Abraham al 41' e con l'autogol di Hoskonen al 62', per i padroni di casa Hetemaj firma il momentaneo 1-1 al 54'. Nell'altra partita del gruppo vittoria per 1-0 del Betis Siviglia sul campo del Ludogorets. Nella classifica del girone guida il Betis, già sicuro del primo posto e qualificato agli ottavi di finale, con 13 punti, seguito da Ludogorets e Roma a quota 7 che si giocheranno tra una settimana all'Olimpico il secondo posto che garantisce l'accesso al playoff. Fanalino di coda con un solo punto l'Hjk.

