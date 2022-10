Calcio: Ferlaino a Cassano, 'Napoli '87? Maradona faceva differenza ma squadra forte'**

Roma, 5 ott. - "Il Napoli del primo scudetto del 1987 era una squadra di scappati di casa più Maradona? Siamo scappati di casa per vincere lo scudetto...Io rispetto l'opinione di tutti ma non sono affatto d'accordo. C'erano giocatori molto forti in quel gruppo oltre a Diego, pensate a Giordano e Carnevale in attacco, Bagni e De Napoli e centrocampo, Ferrara in difesa e altri ancora". Così all'Adnkronos Corrado Ferlaino, presidente del Napoli dei due scudetti del 1987 e del 1990, replica alle parole di Antonio Cassano che ha dichiarato che Maradona aveva fatto vincere lo scudetto nel 1987 ad una squadra di scappati di casa. "Probabilmente quella che vinse tre anni dopo era ancora migliore ma il livello era già altissimo. Diego faceva la differenza da fenomeno quale era ma il resto del gruppo era ottimo", aggiunge Ferlaino.

