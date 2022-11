Calcio: Ghirelli scrive a Casini e Balata, 'affrontiamo insieme il tema riforme'**

Roma, 11 nov. "Caro Lorenzo, caro Mauro, incontriamoci. Vi propongo di farlo nella bellissima Città di Firenze, per affrontare insieme il tema della Riforma dei campionati, come da mandato conferitoci nell'ultima riunione del Consiglio federale. Ci siamo parlati in queste settimane, dobbiamo fare un passo decisivo in avanti. Ci dobbiamo provare e dobbiamo farlo con l'intento di riuscirci, perché lo stato di salute del calcio italiano non è dei migliori". Queste le parole del presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli nella lettera inviata al presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini e a quello della Serie B Mauro Balata per affrontare insieme il tema della Riforma dei campionati. La lettera è stata portata nel Consiglio Direttivo.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA