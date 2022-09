Roma, 13 set. - “Errore arbitrale in Juventus-Salernitana? Se i bianconeri vogliono rigiocarla per noi non c'è problema”. Così il presidente della Salernitana Danilo Iervolino ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, in merito all'errore arbitrale sul gol del 3-2 dei bianconeri al 95', annullato dal direttore di gara Marcenaro, a causa dall'assenza delle immagini di Candreva che teneva in gioco Bonucci in occasione della rete di Milik.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA