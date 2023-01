Calcio: Ronaldo, 'molto felice di questa scelta, in Europa mio lavoro è finito, ho vinto tutto'**

Roma, 3 gen. "Mi sento veramente bene e sono felice di aver preso questa decisione. In Europa il mio lavoro è finito, ho vinto tutto ed ho giocato per i migliori club del mondo. Adesso per me c'è una nuova sfida in Asia e sono molto grato che l'Al-Nassr mi abbia dato questa opportunità di dimostrare al mondo che sarà una grande sfida. Sono veramente felice e orgoglioso". Queste le prime parole di Cristiano Ronaldo alla presentazione come nuovo giocatore dell'Al-Nassr.

