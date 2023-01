Cremona, 14 gen. - Il Monza batte 3-2 la Cremonese nell'anticipo della 18/a giornata di Serie A disputato allo stadio 'Zini' di Cremona. Per i brianzoli a segno Ciurria all'8' e Caprari, autore di una doppietta al 19' su rigore e al 55'. Per i grigiorossi in gol Ciofani al 67' e Dessers all'83'. In classifica il Monza sale all'undicesimo posto con 21 punti, mentre la Cremonese resta ferma a quota 7 in ventesima e ultima posizione.

