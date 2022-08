Firenze, 14 ago. - La Fiorentina batte 3-2 la Cremonese in un match della prima giornata di Serie A, disputato allo stadio 'Artemio Franchi'. Viola in vantaggio due volte con Bonaventura al 17' e Jovic al 34', sono raggiunti prima da Okereke al 19' e poi da Bianchetti al 68'. A decidere il match al 95' è un gol di Mandragora. I grigiorossi giocano in dieci per tutta la ripresa a causa dell'espulsione di Escalante al 44'.

