Torino, 29 gen. - Il Monza ha sconfitto per 2-0 la Juventus in un match della ventesima giornata di Serie A, disputato all'Allianz Stadium di Torino. Per i brianzoli in gol Ciurria al 18' e Dany Mota al 39'. In classifica il Monza si è portato all'undicesimo posto con 25 punti, scavalcando proprio i bianconeri che sono rimasti fermi a quota 23 in dodicesima piazza.

