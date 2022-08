Torino, 27 ago. - Pari per 1-1 tra Juventus e Roma nell'anticipo della terza giornata di Serie A, disputato all'Allianz Stadium di Torino. Al vantaggio dei padroni di casa grazie alla rete di Vlahovic su punizione al 2', risponde al 69' Abraham su assist del grande ex Dybala. In classifica i giallorossi salgono a quota 7 e sono momentaneamente in testa con Lazio e Torino, mentre i bianconeri hanno 5 punti.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA