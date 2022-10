Roma, 30 ott. - La Salernitana sconfigge 3-1 la Lazio in un match del 12° turno di Serie A disputato allo stadio Olimpico di Roma. Al vantaggio dei padroni di casa con Zaccagni al 41', rispondono nella ripresa l'ex Candreva al 51', Fazio al 68' e Dia al 76'. I biancocelesti restano fermi a quota 24 in classifica e sono raggiunti dall'Inter in quarta posizione, mentre i granata salgono al 9° posto con 16 punti.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA