Monza, 13 nov. - Il Monza batte 3-0 la Salernitana in un match della 15/a giornata di Serie A disputato all'U-Power Stadium della città brianzola. A decidere l'incontro le reti di Carlos Augusto al 24', Dany Mota al 35' e Pessina su rigore al 76'. Ospiti in dieci uomini dal 74' per l'espulsione di Candreva al 74'. In classifica i granata sono dodicesimi insieme all'Empoli con 17 punti, uno in più dei biancorossi.

