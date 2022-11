Roma, 13 nov. - Pareggio per 1-1 tra Roma e Torino in un match della 15/a giornata di Serie A disputato allo stadio Olimpico della Capitale. Al vantaggio degli ospiti con Linetty al 55', risponde Matic al 94'. Al 92' rigore sbagliato da Belotti che prende in pieno il palo, pochi minuti prima espulso il tecnico giallorosso Mourinho per proteste. In classifica capitolini sono sesti a quota 27 insieme all'Atalanta, i granata noni con 21 punti.

