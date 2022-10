Calcio: Serie A, Torino-Empoli 1-1, Lukic risponde a Destro**

Torino, 9 ott. Il Torino trova il pari 1-1 nel finale contro l'Empoli. I toscani subiscono la rete del pari al 90' su una carambola di Lukic che pareggia la rete di Destro al 49'. Con questo punteggio la squadra di Zanetti sale a 8 punti mentre quella di Juric sale 11 punti in classifica. I granata trovano il pari dopo tre sconfitte consecutive che hanno un po' rovinato un ottimo inizio di campionato.

Gli uomini di Juric partono forte e collezionano occasioni, impegnando Vicario in diverse occasioni. Al 24' colpiscono un palo con un colpo di testa di Vlasic. Al 29' il Torino trova la rete con Miranchuk che finalizza di testa un uno-due con Ola Aina, ma il Var annulla per fuorigioco a inizio azione di Sanabria. Al 43' ancora il paraguaiano protagonista nel secondo gol annullato ai granata, sempre per posizione irregolare.

Ad inizio ripresa passa invece l'Empoli: al 49' Ebuehi crossa in mezzo e trova Destro, che controlla e gira in rovesciata battendo Milinkovic-Savic con una splendida conclusione angolata. Il Toro reagisce subito con Lazaro che crossa sul secondo palo per Aina che anticipa Parisi, ma non trova la porta per pochissimo. Al 53' calcio di punizione perfetto di Marin per l'ex Genoa che spizza di testa battendo ancora Milinkovic-Savic, ma Fourneau annulla per fuorigioco del numero 23. Il Torino continua a pressare e al 90' con un po' di fortuna arrivano al gol: Karamoh crossa basso e Vicario respinge male. Il pallone resta a pochi passi e Luperto prova a rinviare ma colpisce Lukic e la carambola fa terminare il pallone in rete per l'1-1 finale.

