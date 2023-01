Udine, 15 gen. - Il Bologna batte in rimonta per 2-1 l'Udinese in un match della 18/a giornata di Serie A disputato alla Dacia Arena della città friulana. Al vantaggio dei padroni di casa con Beto al 10', rispondono Sansone al 59' e Posch all'80'. In classifica i bianconeri restano fermi a quota 25 in ottava posizione, mentre i felsinei salgono all'11° posto con 22 punti.

