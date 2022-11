Verona, 10 nov. - La Juventus batte 1-0 il Verona nel posticipo della 14/a giornata di Serie A disputato allo stadio Bentegodi della città scaligera. A decidere il match il gol di Kean al 60'. Nel recupero ospiti in dieci per l'espulsione di Alex Sandro. In classifica i bianconeri salgono al terzo posto a quota 28, a 10 punti dal Napoli capolista e a due lunghezze dal Milan secondo. La squadra gialloblù, al 9° ko di fila, resta ultima con soli 5 punti.

