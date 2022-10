Verona, 31 ott. - La Roma batte 3-1 il Verona nel posticipo della 12/a giornata di Serie A, disputato allo stadio 'Bentegodi' della città scaligera. I padroni di casa passano in vantaggio con Dawidowicz al 27', poi al 37' lo stesso difensore gialloblù si fa espellere per un brutto fallo su Zaniolo e l'attaccante giallorosso trova il pari nel recupero del primo tempo. Nella ripresa Volpato al 43' ed El Shaarawy al 47' completano la rimonta. In classifica la Roma è quarta a quota 25, mentre il Verona è 19° insieme alla Cremonese con 5 punti.

