Verona, 4 set. - Il Verona sconfigge 2-1 la Sampdoria in un match del 5° turno di Serie A disputato allo stadio 'Bentegodi' della città scaligera. Al vantaggio blucerchiato con Caputo al 40', replicano un autogol di Audero al 44' e la rete di Doig al terzo minuto di recupero della prima frazione. In classifica i gialloblù agganciano al 12° posto Salernitana e Spezia con 5 punti, mentre i doriani restano fermi a quota 2 insieme al Lecce in 17/a posizione.

