Roma, 15 ott. "Fontana e Zan non possono essere messi in alcun modo sullo stesso piano. Si possono o meno condividere le idee di Zan, ma quelle di Fontana sono discriminatorie e inaccettabili". Così Carlo Calenda su twitter specificando che "questo tweet non rappresenta il pensiero di Azione".

