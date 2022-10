Camera: Salvini, 'felice per Fontana, essere cattolico non è disvalore'**

Roma, 14 ott. "Son felice, son felice" per l'elezione di Lorenzo Fontana alla presidenza della Camera. Temeva incidenti di percorso? "Ero tranquillo perché il centrodestra governerà per 5 anni bene. ieri c'è stato un piccolo incidente di percorso nell'anno di 5 anni sarà nullo. Sarà una bella squadra". Così Matteo Salvini, subito dopo l'elezione di Lorenzo Fontana alla presidenza della Camera.

"Con Lorenzo siamo cresciuti insieme, da militante per me è un bel riconoscimento". Sulle polemiche, "non è giornata di polemiche, chi conosce Lorenzo lo apprezza. Essere cattolico non è un disvalore, non è un valore aggiunto ma nemmeno un disvalore".

