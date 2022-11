Camera: Trancassini (Fdi), 'no maxi bonus, unificati due capitoli di spesa'**

Roma, 29 nov. "Quella sul regalo 'maxi bonus' ai deputati apparsa oggi su un quotidiano nazionale è una non-notizia. Ci saremmo aspettati che l'autore fosse andato più in profondità e se avesse letto meglio la nota del Collegio dei Questori della Camera, avrebbe scoperto che la vera notizia è il risparmio contabile con l'ottimizzazione della spesa". Così il deputato di Fratelli d'Italia e Questore della Camera, Paolo Trancassini.

Pubblicità

"I questori, infatti, hanno provveduto a unificare due capitoli di spesa che da sempre prevedono somme disponibili per i deputati. Da una parte ci sono i 2.500 euro a mandato per i deputati per acquistare materiale informatico e dall'altra ci sono gli oltre mille euro all'anno per acquistare materiale di cancelleria. Quest'ottimizzazione della spesa produce più praticità per i parlamentari liberi di scegliere il materiale di cui dotarsi e permette alla Camera dei Deputati di avere sia una semplificazione che un risparmio di natura contabile. Quindi si tratta di una delibera che si fa ad ogni inizio legislatura nella quale abbiamo unito due capitoli senza alcun aumento di spesa. Ecco perché siamo di fronte a una non-notizia”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA