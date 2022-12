Camorra: Cdm scioglie Comune Sparanise, commissione ad hoc per 18 mesi**

Roma, 16 dic. Sciolto il consiglio comunale di Sparanise, nel casertano. A deciderlo il Consiglio dei ministri, che ha affidato la gestione a una commissione ad hoc, che sarà in carica 18 mesi. "Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno Matteo Piantedosi - si legge nella nota diramata al termine della riunione -, in considerazione dell'accertata presenza di forme d'ingerenza da parte della criminalità organizzata, che compromettono il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ha deliberato lo scioglimento del Consiglio comunale di Sparanise (Caserta) e l'affidamento della gestione del Comune a un'apposita commissione straordinaria, per la durata di 18 mesi".

