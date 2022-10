Carige: Tribunale Ue annulla decisione Bce su amministazione straordinaria**

Roma, 12 ott. - Il Tribunale Ue del Lussemburgo annulla la decisione della Bce che ha posto Banca Carige in amministrazione straordinaria, condannando l'Eurotower a risarcire le spese presentate dalla ricorrente, una piccola azionista italiana che ha contestato le misure adottate da gennaio 2019. La corte europea osserva "che, quando il diritto dell'Unione è composto da direttive, deve essere applicata la legislazione nazionale di recepimento di tali direttive" mentre una diversa interpretazione "presupporrebbe che le disposizioni nazionali divergano dalle direttive e che, in tal caso, i due tipi di atti vincolino la Bce come fonti normative distinte".

Di qui la valutazione che la Banca centrale europea sia incorsa in un errore di diritto nel determinare la base giuridica per le decisioni impugnate. Il tribunale riconosce comunque che ", non si può porre rimedio all'errore commesso dalla Bce nell'applicazione dell'articolo 70 del testo unico bancario con un'interpretazione libera dei testi normativi".

