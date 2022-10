Saint-Quentin-en-Yvelines, 13 ott. - L'Italia vola in finale per l'oro nell'inseguimento ai campionati mondiali di ciclismo su pista a Saint-Quentin-en-Yvelines, il velodromo che sarà sede dei Giochi di Parigi 2024. Le azzurre Martina Alzini, Vittoria Guazzini, Elisa Balsamo e Chiara Consonni chiudono la loro prova con il tempo di 4'11"562 battendo l'Australia di oltre due secondi. In finale l'Italia affronterà la Gran Bretagna.

