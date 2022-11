Cinema: Bellocchio, 'bonus cinema' annunciato da Sangiuliano? Efficace, specie per giovani'**

Roma, 3 nov. Ridurre i biglietti attraverso il 'bonus cinema' annunciato dal ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano? "Può essere una via di ripartenza per il cinema. E' stato constatato che in quella settimana in cui i biglietti erano stati ridotti c'era stata un'affluenza maggiore di giovani". A dirlo all'Adnkronos è il regista Marco Bellocchio, commentando la misura annunciata due giorni fa dal neo ministro Gennaro Sangiuliano per far ripartire il cinema italiano.

Intervistato in occasione della presentazione di 'Effetto Notte' - la serie tv in sei episodi distribuiti in tre serate in onda su Rai1 il prossimo 14-15 e 17 novembre e diretta dal regista emiliano - Bellocchio approva l'idea del provvedimento, ideato dall'amministrazione Franceschini e che il nuovo esecutivo ha dichiarato di voler definire e tradurre immediatamente in atto concreto. Sangiuliano ha infatti promesso uno stanziamento di 10 milioni di euro per riportare gli spettatori in sala, legando lo Spid all'ottenimento dello sconto sul tagliando. "Se il problema principale è di mandare al cinema più gente, ridurre il costo dei biglietti penso che sia un piccolo mezzo però efficace", aggiunge il regista.

