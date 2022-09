Clima: Draghi a giovani, 'connettervi a leader politici, per voi un ruolo attivo'**

New York, 20 set. "Sulla scia del successo dello scorso anno, abbiamo deciso di rendere l'incontro" Youth4Climate "un evento annuale, in stretta collaborazione con le Nazioni Unite. Sono orgoglioso di annunciare che l'Italia e Roberto" Cingolani rappresentano la "co-guida l'hub d'azione globale Youth4Climate, in collaborazione con il Programma di sviluppo delle Nazioni Unite. Sarà un ottimo modo per connettere i giovani leader del clima con i responsabili politici, per assicurarvi di continuare a svolgere un ruolo attivo nelle discussioni politiche sul cambiamento climatico". Così il premier Mario Draghi, intervenendo all'evento Youth4Climate, a margine dei lavori dell'Unga.

"Miriamo anche a creare nuove opportunità per voi - ha proseguito il presidente del Consiglio rivolto a una platea di giovani arrivati da tutto il mondo per prendere parte all'evento - per espandere la vostra rete, sviluppare le vostre idee, far crescere i vostri progetti".

"Contiamo su di voi per aiutarci a raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile e ad attuare l'Accordo di Parigi. La vostra connessione con le vostre comunità, la vostre capacità di trovare soluzioni innovative, la vostra determinazione a costruire società più sostenibili - ha aggiunto Draghi - sono oggi più che mai necessarie. Siamo ansiosi di ascoltare le vostre idee e i vostri progetti".

