Clima: Mattarella, transizione energetica è nuova frontiera**

Roma, 31 dic. "Mettere al sicuro il pianeta, e quindi il nostro futuro, il futuro dell'umanità, significa affrontare anzitutto con concretezza la questione della transizione energetica". Lo ha sottolineato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel discorso di fine anno.

"L'energia -ha ricordato il Capo dello Stato- è ciò che permette alle nostre società di vivere e progredire. Il complesso lavoro che occorre per passare dalle fonti tradizionali, inquinanti e dannose per salute e ambiente, alle energie rinnovabili, rappresenta la nuova frontiera dei nostri sistemi economici. Non è un caso se su questi temi, e in particolare per l'affermazione di una nuova cultura ecologista, registriamo la mobilitazione e la partecipazione da parte di tanti giovani".

