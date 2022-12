Covid: Bonaccini, 'il governo sbanda, è tempo di assumersi responsabilità'**

Roma, 29 dic “Davanti alle dichiarazioni e all'ordinanza del ministro della Salute, improntate alla serietà, appare evidente il testacoda del governo". Lo dice Stefano Bonaccini, spiegando: "Riepiloghiamo: abolizione obbligo vaccinale per i medici, reintegro dei sanitari no-vax, sospensione delle sanzioni per i lavoratori che non si vaccinano, affievolimento delle regole".

"E la premier Meloni continua a tergiversare sul tema dei vaccini (“rivolgetevi al vostro medico") anziché dare indicazioni serie e precise sulla scorta delle indicazioni della comunità scientifica. Dobbiamo ricordare, da ultime, le parole irresponsabili del sottosegretario Gemmato?", prosegue il candidato alla segreteria del Pd.

"Comprendo l'imbarazzo di chi, fino a ieri, ha lisciato il pelo a no-vax e no-mask. Ma adesso siete al Governo. È tempo di assumersi le responsabilità del caso, visto che anzitutto dal Governo dipende la salute pubblica del Paese -prosegue Bonaccini-. Apprezzo la retromarcia (l'ennesima) su obbligo di mascherine negli ospedali e nelle Rsa. Ma chiedo che si cambi approccio e si torni alla serietà, perché una pandemia non si contrasta con la propaganda. Servono risorse per la sanità pubblica, quelle che avete tagliato con la legge di bilancio appena approvata. Infine. Minacciare di processare i governi precedenti da parte della nuova maggioranza non è né accettabile né responsabile. In democrazia non funziona così”.

