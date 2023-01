Csm: anticipata a domani alle 14.30 seduta comune Parlamento**

Roma, 18 gen. La seduta comune del Parlamento per l'elezione del decimo componente del Csm di nomina parlamentare inizialmente prevista per martedì prossimo, è stata anticipata a domani alle 14.30. Lo ha annunciato il vicepresidente della Camera e presidente di turno dell'Assemblea, Giorgio Mulè. Ieri, dopo il ritiro di Giuseppe Valentino, il candidato Felice Giuffrè, indicato da Fratelli d'Italia, non è infatti riuscito a raggiungere il quorum, che anche domani sarà pari a tre quinti i componenti l'assemblea, vale a dire 364.

