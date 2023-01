Roma, 20 gen "La cultura, la conoscenza, le arti, in tempi così difficili come quelli che attraversiamo, si ergono, ancora una volta, come irrinunciabili punti di riferimento". Lo ha detto il capo dello Stato Sergio Mattarella alla presentazione di Bergamo e Brescia capitali della Cultura 2023.

