'Dalla Curva Sud al Paradiso', libro di Chiodi presentato a Roma da Ranieri

Roma, 15 nov. Presso la prestigiosa sede di Palazzo Morgagni, è stato presentato oggi a Roma il libro di Pietro Chiodi, “Dalla Curva Sud al Paradiso”, incentrato sul mondo del calcio e sulla attività di procuratore svolta dall'autore. La storia mette in evidenza lo spirito sportivo e la grande passione alla base della vita di ogni vero tifoso, e svela il “dietro le quinte” del calciomercato, visto attraverso il rapporto con i giocatori e con gli allenatori che Chiodi ha rappresentato e incontrato lungo il cammino professionale. La prefazione del libro è stata scritta da Claudio Ranieri, assistito in passato dallo stesso Chiodi: "Pietro mi sembrò subito un ragazzo serio, sempre presente. L'amicizia è venuta spontanea, io sono un tipo chiuso, che non si apre sempre a tutti, e lui mi colpì per questo, ha detto Ranieri che ha poi aggiunto "sia io che Pietro siamo innamorati di Roma e della Roma, e facciamo di tutto per farla apparire bella agli occhi della gente". Tra gli ospiti anche Eusebio Di Francesco, suo figlio Federico e il presidente della Federbasket Gianni Petrucci. Il ricavato della vendita del volume sarà devoluto alla Susan G. Komen Italia, l'organizzazione di volontariato senza scopo di lucro, che opera dal 2000 nella lotta ai tumori del seno.

Chiodi è stato anche colui che ha portato Eusebio Di Francesco sulla panchina della Roma. Durante la presentazione del libro si è parlato di come Chiodi abbia portato Di Francesco in giallorosso: "All'inizio era soltanto una fantasia. Si è aperta quando è cambiato il vento, con l'arrivo di Monchi e Baldini. Come dico nel libro: se qualcuno le cose le può immaginare, le può anche fare". La vita di Pietro è quasi un film: i suoi genitori lavoravano al Gemelli, e lui a 18 anni vinse un concorso per lavorare in quell'ospedale. Lì conobbe Gianni Petrucci, all'epoca dirigente della Roma, "che mi regalò il mio primo biglietto per la tribuna d'onore dell'Olimpico", racconta Chiodi. Fu quella l'occasione per Chiodi di entrare nel mondo Roma e di diventare procuratore, uno dei tanti episodi raccontati nel libro. Presente all'evento anche Riccardo Masetti, direttore del centro integrato di senologia dell'Università Cattolica Policlinico A. Gemelli, fondatore dell'associazione Susan G. Komen Italia e tifosissimo della Roma. "Pietro è la dimostrazione che se fai del bene, ti torna indietro il bene".

