Dl Aiuti: cartelli in Aula M5S contro carocarburanti, 'vergogna'**

Roma, 12 gen. Contestazione dei deputati M5S contro il governo in Aula alla Camera, durante la discussione sul dl aiuti quater. I parlamentari del Movimento hanno esposto cartelli sul cosiddetto 'carocarburanti', riproponendo il passaggio del programma elettorale di Fdi in cui si richiamava la riduzione di Iva e accise con sotto la scritta, in bella vista, 'vergogna!'. I deputati 5 Stelle sono stati dunque invitati a togliere i cartelli per consentire all'Aula il proseguo dei lavori.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA