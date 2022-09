Roma, 15 set "Chiediamo un cambio di passo rispetto agli interventi fatti finora, le imprese e le famiglie non sono in grado di reggere un aumento dei costi dell'energia insostenibile, una situazione sempre più drammatica e insostenibile". Lo ha detto Enrico Letta in aula alla Camera nelle dichiarazioni di voto sul Dl aiuti bis.

