Dl aiuti: Orlando a Conte, 'ci avete messo più di 2 anni a cambiare decreti Salvini...'**

Roma, 14 set. "Giuseppe, ci avete messo più di due anni a cambiare i decreti Salvini su nostra pressione. Noi poche ore per chiedere una correzione ad una norma sottovaluta e non voluta da noi. Capisco la campagna elettorale, però…". Così Andrea Orlando ribatte via twitter a Giuseppe Conte dopo il post in cui si rivolge a Enrico Letta sulla deroga del tetto agli stipendi. "Eppure l'avete votato, Enrico. Un bel tacer non fu mai scritto", il post del leader M5S.

