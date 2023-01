Dl Aiuti: Pagano (Pd), 'no nuove autorizzazioni trivelle, pronti emendamenti'**

Roma, 3 gen. "Stiamo presentando una serie di emendamenti in particolare sullo stop alle nuove autorizzazioni, quelle per le estrazioni tra le 9 e le 12 miglia dalla costa". Il capogruppo Pd in commissione Bilancio alla Camera, Ubaldo Pagano, sintetizza così il lavoro in corso su un punto del dl Aiuti Quater all'esame di Montecitorio.

Pubblicità

Per l'esponente dem, l'impostazione del governo sull'estensione per le trivellazioni fino a 9 miglia dalla costa è "in piena controtendenza" rispetto agli studi fin qui effettuati: "delle due l'una -dice Pagano all'Adnkronos- o si sono sbagliati gli scienziati o si tratta dell'ennesima operazione di propaganda che serve a qualche multinazionale".

Anche 5 Stelle e Verdi-Sinistra stanno presentando emendamenti sulle trivellazioni, possibile fare fronte comune? "Noi abbiamo un ottimo rapporto con i nostri alleati alle elezioni di Verdi e Sinistra. Proveremo a fare sintesi anche su questo, come già fatto nella legge di bilancio, nei limiti però di una impostazione completamente differente in materia". E il Terzo Polo, si smarca? "E' il tratta distintivo che hanno messo in piedi sin dai primi provvedimenti di questa legislatura".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA