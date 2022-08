Elezioni: Bini (Pd), 'a seguito di colloquio con Letta rinuncio a collegio Prato'**

Roma, 17 ago. “A seguito di colloqui con la segreteria nazionale del Pd e con lo stesso segretario Enrico Letta, ho accettato di rinunciare alla candidatura nel collegio Prato Pistoia Mugello, dato che mi è già stato chiesto di correre in una competizione impegnativa altrove. In virtù del fatto che la riduzione dei parlamentari ha lasciato fuori vari possibili candidati e territori mi sembra giusto provare a dare una mano in questa direzione. Metterò comunque tutta la mia energia e voglia di combattere in una campagna elettorale importante contro queste destre al fianco del mio partito e dei valori che incarna". Lo dichiara Caterina Bini, sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento e senatrice Pd.

