Roma, 3 ago. "Né io né Fratoianni andiamo col Pd, noi abbiamo la nostra lista". Così Angelo Bonelli a Metropolis su Repubblica. "Per come è stata impostata ieri l'intesa Letta-Calenda potrebbe consentire un'intesa anche con M5S, un'intesa tecnica. Faccia parte di questa alleanza, con un'intesa tecnica, anche M5S così come lo fa Calenda". Così Angelo Bonelli a Metropolis su Repubblica.it.

