Roma, 3 ago. Regalare 14 seggi al centrodestra? "Assolutamente no, c'è bisogno di grande senso di responsabilità. L'accordo non è già nei fatti, noi abbiamo avuto la responsabilità di dialogare con chi è distante e ha usato termini come 'accozzaglia' o 'frattaglie' che non è un modo intelligente per stare insieme". Così Angelo Bonelli a Metropolis su Repubblica.it.

