Roma, 2 ago. "Emma Bonino dice NO a Matteo Renzi perché nel 2014 non è stata confermata ministro degli Esteri. Credo sia meglio costruire il #TerzoPolo anziché vivere di rancori personali". Lo scrive in un tweet Maria Elena Boschi.

