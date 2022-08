Elezioni: Calenda, 'a Letta chiesto il minimo, se dice no responsabilità rottura è sua'**

Roma, 1 ago "Abbiamo chiesto due cose, a me sembra davvero il minimo sindacale per non mettere insieme una accozzaglia totalmente incoerente e di scarsa qualità. Se la risposta sarà no, intanto che arrivi perchè la stiamo aspettando, allora la responsabilità della rottura sarà interamente sua e noi a viso aperto andremo a combattere con una proposta di governo credibile per bloccare l'avanzata della Meloni". Lo dice Carlo Calenda in un video pubblicato sui suoi social.

