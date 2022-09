Elezioni: Calenda a Letta, 'ieri ho colmato lacuna, maleducazione non è da te'**

Roma, 13 set. "Enrico Letta, nervosismo e maleducazione non sono da te. Ieri ho colmato una lacuna. Nei paesi seri i confronti si fanno tra tutti i leader. Chi si sottrae al confronto non è un leader. Quando vuoi sono qui per confrontarmi sui fatti. Ritrova la calma e l'autorevolezza". Così Carlo Calenda commenta via twitter le parole di Enrico Letta ai candidati Pd sul 'controdibattito' ieri di leader di Azione dopo il confronto tra il segretario dem e Giorgia Meloni sul sito del Corriere.

