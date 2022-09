Roma, 19 set. "Al governo con Meloni? Ma mai. Siamo agli antipodi, per me è un avversario. Con un avversario parli ma non ci fai un governo. Io sono un liberale europeo e vorrei un governo Ursula con popolari, socialdemocratici, liberali compreso i liberali come Zaia". Così Carlo Calenda a Metropolis sul sito di Repubblica. Ma se il presidente Mattarella chiedesse se Azione sia disponibile a sostenere un governo Meloni nel caso di una vittoria risicata? "Questa cosa non può esistere ma uno liberale come me, ma può governare con Meloni e Salvini".

