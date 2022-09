Elezioni: Cencelli, 'Manuale? Presto parlarne, oggi tutto cambiato, problema peso ministeri'**

Roma, 28 set. Il manuale Cencelli sarà utilizzato dal centrodestra come strumento utile per bilanciare la formazione della compagine governativa? "Chi lo sa? Chi sa chi entra nel Governo? Non è facile dirlo perché anche i ministeri hanno un valore. E' proprio lì il problema: Il peso dei ministeri. Come si valutano?". Così all'Adnkronos Massimiliano Cencelli, ex funzionario e poi politico Dc nonché autore dell'omonimo Manuale e metodo di calcolo della suddivisione dei ruoli di governo in base al peso specifico delle forze che aggiunge: "Una volta il fondo di culto aveva un grande valore per i soldi che distribuiva alle parrocchie. Oggi è tutto cambiato. Non ha più valore. Anche se circolano voci su una applicazione del Manuale, è ancora prematuro parlarne. Sono voci in alto mare, inesistenti".

