Roma, 3 ago. "Per una volta sono d'accordo con Calenda". Così il presidente del M5S Giuseppe Conte su Twitter, dove pubblica un 'cinguettio' del leader di Azione -risalente al 22 luglio scorso- in cui Calenda parlava di 'cartelli elettorali che vanno dall'estrema sinistra a Di Maio' come 'prese in giro degli elettori' e 'garanzia di ingovernabilità'.

