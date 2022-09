Roma, 26 set. Pd sotto la soglia psicologica minima del 20% nelle prime due proiezioni. Una doccia fredda al Nazareno. Con percentuali, per il momento, sotto il 18,7% del Pd renziano. Ancora nessun dirigente dem si è presentato in sala stampa per un commento.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA