Elezioni: Di Battista, 'con Conte rimonta, ora mantenga impegni anche su armi a Kiev'**

Roma, 26 set. "Il M5S ha avuto obiettivamente un recupero importante, che in pochi avrebbero immaginato 3-4 settimane fa. Il merito è di Conte, che ha azzeccato la campagna elettorale. Ora mi auguro che le cose dette, che gli hanno consentito questo recupero importante, vengano mantenute nei prossimi mesi, a partire dal no all'invio d'armi in Ucraina e al cambio di passo sulla guerra". Lo ha detto Alessandro Di Battista in un video su Facebook.

